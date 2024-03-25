حظر النقاب في المدارس.. قرار عاجل من المحكمة بعد قليل

تصدر محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة،اليوم الاثنين، الحكم في الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

كانت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة قررت في وقت سابق حجز الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد واشرف عبد الغني، والتي يطالب فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد للحكم لجلسة 25 مارس المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم، وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور ويكرس مبدأ التمييز.

وفي وقت سابق كان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، علق على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حظر النقاب في المدارس، وأن يكون والحجاب بموافقة ولي الأمر.