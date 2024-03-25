عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حظر النقاب في المدارس.. قرار عاجل من المحكمة بعد قليل

صدى البلد

تصدر محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة،اليوم  الاثنين، الحكم في الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

كانت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة قررت في وقت سابق حجز الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد واشرف عبد الغني، والتي يطالب فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد للحكم لجلسة 25 مارس المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم، وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور ويكرس مبدأ التمييز.

وفي وقت سابق كان  الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، علق على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حظر النقاب في المدارس، وأن يكون والحجاب بموافقة ولي الأمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

ترشيحاتنا

34 أمرا استعاذ منها النبي .. فما هم؟

أخبار السيارات| إرشادات بسيطة لتوفير استهلاك وقود السيارة.. أسعار بي إم دبليو 530 موديل 2024 في مصر

لاعب الأهلي السابق: حسام حسن أعاد اكتشاف رامي ربيعة

ألمانيا وإسبانيا ترسلان رسائل تحذير لـ إسرائيل بشأن قرار بناء المستوطنات الجديد

أسعار الذهب.. عقوبة قاسية لتجار الأصفر في السوق

حظر النقاب في المدارس.. قرار عاجل من المحكمة بعد قليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوت غريب.. عبير صبري تثير الجدل بملابسها من أحدث ظهور

رفقة ابنتها.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. كارول سماحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ