حفل إفطار ذوي الهمم وتكريم أمهات ومحاربات الكانسر من فريق أتوبيس الهابي

نظمت الإعلامية هبة سمير مؤسسة اتوبيس الهابي حفل افطار جماعي ل تكريم الأمهات محاربي مرضة الكانسر و اطفال من ذوي الهمم و الايتام و الاحتفال بعيد الام بالتعاون مع الشيف هدية حسين و هويدة العوضي صحاب مطعم الاكل البيتي و كثير من المتطوعين و أقيم الحفل في فيلا النحاس في منطقة المريوطية و صاحب الفيلا الاستاذ احمد النحاس

و حضر الحفل المهندس محمود وحيد صاحب مؤسسة انقاذ انسان و شيماء وحيد و الكثير من الإعلاميين و بعض من قيادات الدولة

و كان في الحفل فقرات عديدة ممتعة مطربين، الكلاون ، الساحر ، التنورة ، الاقبقاب ، ديجي مصطفى سعيد ، المطربة من ذوي الهمم أميرة سعيد ، المنشد محمود الوكيل

و تم توزيع الهدايا علي الأمهات احتفالا بعيد الأم و هدايا للاطفال ل اساعدهم و كان اليوم مليئة بالسعادة و البهجة





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