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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حفل إفطار ذوي الهمم وتكريم أمهات ومحاربات الكانسر من فريق أتوبيس الهابي

صدى البلد

نظمت الإعلامية هبة سمير مؤسسة اتوبيس الهابي  حفل افطار جماعي ل تكريم الأمهات محاربي مرضة الكانسر و اطفال من ذوي الهمم و الايتام و الاحتفال بعيد الام بالتعاون مع الشيف هدية حسين و هويدة العوضي صحاب مطعم الاكل البيتي  و كثير من المتطوعين و أقيم الحفل في فيلا النحاس في منطقة المريوطية و صاحب الفيلا الاستاذ احمد النحاس

و حضر الحفل المهندس محمود وحيد صاحب مؤسسة انقاذ انسان و شيماء وحيد و الكثير من الإعلاميين  و بعض من قيادات الدولة

و كان في الحفل فقرات عديدة ممتعة مطربين، الكلاون ، الساحر ، التنورة ، الاقبقاب ، ديجي مصطفى سعيد ، المطربة من ذوي الهمم أميرة سعيد ،  المنشد محمود الوكيل  

و تم توزيع الهدايا علي الأمهات احتفالا بعيد الأم و هدايا للاطفال ل اساعدهم  و كان اليوم مليئة بالسعادة و البهجة


 

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