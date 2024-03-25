حفل إفطار ذوي الهمم وتكريم أمهات ومحاربات الكانسر من فريق أتوبيس الهابي

نظمت الإعلامية هبة سمير مؤسسة اتوبيس الهابي حفل افطار جماعي ل تكريم الأمهات محاربي مرضة الكانسر و اطفال من ذوي الهمم و الايتام و الاحتفال بعيد الام بالتعاون مع الشيف هدية حسين و هويدة العوضي صحاب مطعم الاكل البيتي و كثير من المتطوعين و أقيم الحفل في فيلا النحاس في منطقة المريوطية و صاحب الفيلا الاستاذ احمد النحاس
و حضر الحفل المهندس محمود وحيد صاحب مؤسسة انقاذ انسان و شيماء وحيد و الكثير من الإعلاميين و بعض من قيادات الدولة
و كان في الحفل فقرات عديدة ممتعة مطربين، الكلاون ، الساحر ، التنورة ، الاقبقاب ، ديجي مصطفى سعيد ، المطربة من ذوي الهمم أميرة سعيد ، المنشد محمود الوكيل
و تم توزيع الهدايا علي الأمهات احتفالا بعيد الأم و هدايا للاطفال ل اساعدهم و كان اليوم مليئة بالسعادة و البهجة