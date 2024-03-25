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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو الدهب: إصابة إمام عاشور خسارة كبيرة للمنتخب والأهلي

صدى البلد

أعرب محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، عن حزنه لإصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني خلال مشاركته في لقاء نيوزيلندا السابق.

وقال "أبو الدهب" في تصريحات ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "ten": " إصابة إمام عاشور خسارة كبيرة للمنتخب الوطني والنادي الأهلي، وحزين للغاية بعد ظهور عدد من  الشامتين والحاقدين عقب إصابته".

وأضاف: "حمدي فتحي من اللاعبين الأساسيين، ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه".

واختتم:" كنت أفضل مشاركة مصطفى فتحي بدلا من حمدي فتحي خاصة وأنه لاعب صاحب مهارة عالية".

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