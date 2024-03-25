الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة ومفاجأة بنهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم شاهدنا حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مثل أنخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوت في أغلب المحافظات.





وأضافت « غانم » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن هذه الأحوال من كل عام طبيعية جداً ولا يوجد شئ عارض ولا خارج عن المألوف، موضحة أن بداية موسم الربيع يحدث هذه التقلبات الجوية لانه موسم انتقالي.





وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن غداً ستتحسن الأحوال الجوية وسيحدث أرتفاع في درجات الحرارة أزيد درجتين عن اليوم، منوهه إلى أن متوقع درجة الحرارة غذاً تكون 22درجة مئوية مع يوم الثلاثاء 26 درجة مئوية والأربعاء والخميس تصل إلى 30 درجة مئوية.



