أفضل موبايل سامسونج ينافس iPhone 15 بسعر مناسب جدا

مع إصدار iPhone 15، يبحث العديد من المستخدمين عن بديل قوي بسعر مناسب.
يُعد هاتف Samsung Galaxy S23 أفضل موبايل من سامسونج ينافس iPhone 15 بسعر أقل. إليك بعض الأسباب:
المواصفات:
• السعر: 32 ألف جنيه مصري
• الشاشة: AMOLED بحجم 6.8 بوصة بدقة Full HD+
• المعالج: Snapdragon 8 Gen 2
• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 8 جيجابايت
• سعة التخزين: 256 جيجابايت
• الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 10 ميجابكسل
• الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل
• البطارية: 5000 مللي أمبير
• نظام التشغيل: Android 13
مميزات:
• سعر تنافسي: بسعر أقل من iPhone 15
• شاشة رائعة: تتميز شاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة بدقة Full HD+ بألوان نابضة بالحياة ووضوح ممتاز.
• معالج قوي: معالج Snapdragon 8 Gen 2 يضمن أداءً سريعًا وسلسًا.
• كاميرا ممتازة: كاميرا Galaxy S23 الخلفية الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 10 ميجابكسل تلتقط صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة.
• بطارية قوية: بطارية 5000 مللي أمبير تدوم لفترة طويلة.
• نظام تشغيل Android 13: يوفر نظام التشغيل Android 13 ميزات جديدة وتحسينات أمنية.
عيوب:
• لا يوجد شحن لاسلكي عكسي: على عكس iPhone 15، لا يدعم Galaxy S23 الشحن اللاسلكي العكسي.
• عدم وجود مقاومة للماء: لا يتمتع Galaxy S23 بمقاومة للماء مثل iPhone 15.
الخلاصة:
يُعد هاتف Samsung Galaxy S23 بديلاً ممتازًا لـ iPhone 15 بسعر أقل. يوفر مواصفات قوية وأداءً ممتازًا وكاميرا رائعة بسعر تنافسي.