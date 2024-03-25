عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تبرر قرار منع وكالة الأونروا من تقديم المساعدات إلى شمال غزة

منع الاونروا من تقديم
منع الاونروا من تقديم مساعدات لشمال غزة

زعمت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن قرار منع وكالة الأونروا من تقديم المساعدات إلى شمال غزة يرجع إلى تخليها عن دورها في تيسير دخول المساعدات إلى هناك.

وادعت الدفاع الإسرائيلية أن الأونروا لم تطلب إدخال أي قوافل مساعدات لشمال غزة لأكثر من 6 أسابيع .

وقالت الأونروا، أمس الأحد، إن إسرائيل تمنع الوكالة من تقديم المساعدات إلى شمال غزة.
 
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، إنه  "اعتبارا من اليوم، فإن الأونروا شريان الحياة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين، محروم من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".

وتابع: "على الرغم من المأساة التي تتكشف تحت مراقبتنا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة أنها لن توافق بعد الآن على أي قوافل الغذاء التابعة للأونروا إلى شمال غزة".

وأضاف لازاريني: "هذا أمر مشين بتعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مما يعجل بمجاعة من صنع الإنسان".
 
وشدد على أنه: "يجب رفع هذه القيود"؛ مشيرا إلى أن "الأونروا هي أكبر منظمة لديها أعلى وصول إلى المجتمعات النازحة في غزة".
وحذر من لازاريني أنه:  "من خلال منع الأونروا من الوفاء بولايتها في غزة، ستدق الساعة بشكل أسرع نحو المجاعة وسيموت الكثيرون من الجوع والجفاف بجانب عدم وجود مأوى".

الدفاع الإسرائيلية تقديم المساعدة تقديم المساعدات شريان الحياة فيليب لازاريني فلسطين شمال غزة وزارة الدفاع الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

موضوعات متعلقة

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

"أنا منك وأنت مني".. قصة جليبيب ولماذا قال له النبي ذلك؟

إجراءات حاسمة لضبط الأسواق| الحكومة تعلن عن بشرى سارة بشأن أسعار السلع

قيمة عيار 21 الآن.. آخر تحركات الذهب اليوم الإثنين 25 مارس| تعرف عليها

أول جلسة بعد وفاة الموسيقار.. بعد قليل محاكمة مدير أعمال حلمي بكر

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة

يتاجر بالدولار.. تحقيقات موسعة مع أجنبي سقط في قبضة مباحث أكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة وهنا الزاهد الأجمل.. شاهد|فنانات بالعباءة المفتوحة بالأسبوع الثاني في رمضان

مودريتش أمام الأهرامات|حسام حسن كعبه عالي على كرواتيا.. ولاعبو الأهلي كلمة السر

بأحضان والدها.. ابنة أحمد صيام تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أكبر ترقية لهواتف آيفون.. آبل تفاجىء حامليها بميزة جديدة لشاشتها فما هي؟

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ