محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات تقديرًا لدورهن العظيم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم احتفالية تكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة .



وتضمنت الاحتفالية، التي أقيمت في قاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، فقرات فنية نالت إعجاب الحاضرين، كما تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات تقديرًا لدورهن العظيم في تربية الأبناء وبناء المجتمع.



بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيب إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، أكد فيها على أهمية دور الأم في حياة كل فرد، واصفاً إياها بأنها "الشمس التي تنير حياتنا والقلب الذي ينبض بالحنان والعطاء".



بعد ذلك، ألقى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، كلمة أشاد فيها بتضحيات الأمهات وحرصهن على تربية أطفالهن على حب الوطن والانتماء مؤكدا أن الأم هي رمز التضحية والعطاء، وهي التي تربي الأجيال وتصنع المستقبل. إننا اليوم نحتفل بعيد الأم تقديرًا لدورها العظيم في بناء المجتمع .

وأكد المحافظ على حرص الدولة المصرية على دعم الأسرة المصرية، مشيرًا إلى مبادرات رئاسية مختلفة منها دعم صحة المرأة ودعم المرأة المعيلة وتنمية الأسرة المصرية.



وتخلل الحفل فقرة شعرية ألقتها الطالبة حبيبة محمد أنور البطاوي الطالبة بمدرسة طوخ الثانوية بنات تضمنت دور الأم في رعاية وتربية أبنائها وضربها أروع الأمثلة في العطاء .



وفي نهاية الحفل، تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات من مختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث تم منحهُن شهادات تقدير وهدايا رمزية تقديرًا لدورهن العظيم في تربية الأبناء وبناء المجتمع .

وقد عبّرت الأمهات المكرمات عن سعادتهن بهذا التكريم، مؤكدات على أهمية دور الأسرة في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة سليمة.



وبهذه المناسبة، تقدم محافظة القليوبية أسمى آيات التهنئة إلى جميع الأمهات في مصر والعالم العربي، وتقدر تضحياتهن وعطائهن الذي لا ينضب ، وتتوجه بالشكر إلى الجمعيات المشاركة فى التكريم وهم هيئة الشبان العالمية ببنها وجمعية النادي الاجتماعي ببنها وجمعية النور بالعبور ومؤسسة القلوب الرحيمة بالعبور .