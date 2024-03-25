الاحتفاء بمسيرة صلاح عبدالصبور واستمرار عروض الهلالية والموسيقى بالحديقة الثقافية

تشهد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم /الاثنين/ عددا من الفعاليات الثقافية والفنية الرمضانية ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويقام ضمن فعاليات برنامج (راوي من بلدنا) عرض للسيرة الهلالية للفنان عزالدين نصرالدين ، يعقبه أمسية شعرية ضمن برنامج (واحة الشعراء) يشارك بها الشعراء: أيمن هيبة، إبراهيم خطاب، أشرف عتريس، سعيد عبدالمقصود، عزت الطيري، عصام السنوسي ، فتحي عبدالسميع، محمد عبدالستار، هيثم منتصر، ويدير الأمسية الشاعر وليد فؤاد وبمصاحبة الفنان عهدي شاكر.

ويتناول برنامج (عطر الأحباب) الحديث عن المسيرة الإبداعية للشاعر الكبير الراحل صلاح عبد الصبور، ويتحدث عنه د.أحمد مجاهد فيما يشهد برنامج إضاءات حول إصدارات الهيئة مناقشة كتاب (قهاوي الأدب والفن في القاهرة) تأليف عبدالمنعم شميس، ويناقشه محمد الشافعي بينما يستقبل مسرح العروض الفنية عرضا فنيا لفرقة قنا للموسيقى العربية.

كما تقام عدة ورش فنية تتفذها إدارات التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات والمواهب والجمعيات الثقافية وثقافة الطفل وهي (رسم) "تدوير مخلفات البيئة، خرز، الرسم بالحنة " بجانب ورشة حكي بعنوان (كيف نربي أبناءنا على الصيام وماذا نقدم).

وتشهد الفعاليات عرض فيلم تسجيلي عن حرب العاشر من رمضان بعنوان (بطولات وتضحيات رجال صدقوا) إلى جانب عرض فيلمي (الممر، الخلية).

ويقدم البرنامج الثقافي بإشراف الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ومن خلال الإدارات العامة التابعة لها ، "الثقافة العامة، التمكين الثقافي، المواهب، الجمعيات الثقافية، النشر" حيث سيكون المشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات فيما تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى وتستمر الفعاليات حتى 20 رمضان.