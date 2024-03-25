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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب محمد صلاح .. لوفرين يسخر من نجم نيجيريا السابق

محمد صلاح
محمد صلاح

سخر الكرواتي ديان لوفرين مدافع أولمبيك ليون من النيجيري ياكوبو أياجبيني، مهاجم إيفرتون الأسبق، بسبب المصري محمد صلاح.

وخرج ياكوبو، في تصريحات صحفية، وقال: "محمد صلاح ليس لاعب من الطراز الرفيع في رأيي الخاص، ولا يجيد التحكم في الكرة وأغلب أهدافه بالحظ".

وأضاف: "لا يمكنك أن تصف صلاح بأنه أعظم لاعب أفريقي لعب في البريميرليج، يوجد العديد من اللاعبين العظماء مثل جاي جاي أوكوشا، ديديه دروجبا، نوانكو كانو، يايا توريه، إيمانويل أديبايور وساديو ماني".

وسخر لوفرين من تصريحات ياكوبو، إذ كتب في تعليق عبر إنستجرام: "من الواضح أنه يجرب بعض المشروبات الجديدة".

ويشير لوفرين إلى أن ياكوبو لم يكن في وعيه وهو يتحدث عن صلاح بهذا الشكل.

ويعتبر لوفرين من أقرب الأصدقاء إلى صلاح في الوسط الرياضي، حيث كان يظهر إلى جانبه كثيرا عندما كان لاعبا في ليفربول، كما يبادله الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار.

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