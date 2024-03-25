محافظة القاهرة: توزيع 2000 وجبة إفطار وكرتونة مواد غذائية بمدينتي "معًا" و"أهالينا"

شهدت مدينتا "معًا" و"أهالينا" اللتان أقامتهما الدولة كبديل للمناطق غير الآمنة ، اليوم، الاثنين، توزيع أكثر من 2000 وجبة إفطار وكرتونة مواد غذائية بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارتي التضامن والداخلية .

أشار محافظ القاهرة خالد عبد العال إلى أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن تركز مظلة الحماية الإجتماعية على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.



كما أكد المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية .



وأوضح أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني .