لوك البطيخة وعلى وشه روج.. مقالب رامز في طارق لطفي ومحمد رياض

في إطار برنامج "رامز جاب من الآخر"، قام الفنانان طارق لطفي ومحمد رياض بالمشاركة في مقالب رامز جلال. وقد كانت هذه المشاركة الأولى لهما سويًا في البرنامج بعد فترة طويلة من الغياب عن الجمهور معا.

في الحلقة المخصصة لليوم الخامس عشر من شهر رمضان، استضاف رامز جلال طارق لطفي ومحمد رياض. على الرغم من عدم وجود خلاف بينهم، إلا أن هناك منافسة قوية بينهم نظرًا لأنهما من نفس الجيل الفني.

تعرض الفنانان لمقلب من رامز جلال حيث وقعا في فخ "الأنبوبة" واجتمعا في غرفة مظلمة. ومن ثم، حاول رامز تخويفهما بإطلاق تمساح وفتح باب يؤدي إلى بركة ماء.

رحب رامز بطريقته الطريفة المعتادة وأشار إلى أنهما خسرا قدرتهما على الأداء الحركي بعد 30 عامًا من العمل في مجال التمثيل، ووصفهما بـ"المكشر والمزنهر".

عن المقالب وكاليس الحلقة، في الفيديو التالي: