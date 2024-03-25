عربي وأجنبي ومصري.. جدارية لفلسطين تجمع جميع الجنسيات في إفطار المطرية| ألبوم

من قلب المطرية “القدس عربية”.. جدارية لافته لفلسطين تزين واجهة أحد البيوت العامرة بسكان عزبة حمادة في قلب القاهرة بمنطقة المطرية، كانت هي محور الحذب لجموعٍ خفيرة من الصائمين هناك، يتسابقون واحدًا تلو الأخر لالتقاط الصور التذكارية أمامها وهم يرفعون شعار النصر.

نساء ورجال، أطفال وكبار، أجانب وعرب، الجميع في حضرة القدس يرفع شعار الصمود والنصر وأخر يرفع العلم. في وسط الفرح لم يغفل أهالي عزبة حمادة الألم الذي يعيشه أشقائنا في غزة المحتلة، فظهرت فرحة إفطار المطرية لهذا العام مغلفة برسالة واضحة وهي أن "فلسطين دائمًا وأبدًا في قلب المصريين".

التحضيرات لهذا المشهد، بدأت باكرًا قبل الإفطار بأسابيع، كل عام يحرص أهالي عزبة المطرية بأن يظهروا أفضل ما يكنه المصريين في قلوبهم من أصالة وترابط وفرحة تمسكهم دائمًا بحب الحياة، الجميع يتسابق من أجل إخراج هذا اليوم في أبهى صورة عن مصر، حتى بات إفطار المطرية مقدسًا وعيدًا ينتظره الجموع بشوق كل عام، فقط من أجل رؤية فرحة رمضان في مصر.

مائدة إفطار "عزبة حمادة" بالمطرية ترصد حكاية أصالة، فطيلة 8 سنوات قدم أهالي عزبة حمادة بحي المطرية إفطار جماعي يجتذب أكثر من 1500 صائم تمتلئ بهم شوارع الحي الضيقة، ما جعله يكتسب خصوصية تختلف عن أي إفطار جماعي آخر في أي حي آخر.

وانطلق إفطار المطرية الجماعي اليوم الموافق 15 رمضان كل عام، وشارك في تجهيزه سكان المنطقة ويتم توزيع الأدوار علي عشرات الشباب والسيدات من سكان الحي، ويشترك أيضا كبار السن في تجهيز هذا الفطار الكبير ويتم تمويل هذا الفطار من جميع سكان المنطقة ليخرج في أفضل صوره له.

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