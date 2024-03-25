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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توضيح جديد للخارجية الأمريكية

عائلات الأسرى تطالب بايدن بالتدخل لتوجيه نتنياهو نحو المسار الصحيح

بايدن
بايدن

 

 


قدم ممثلو عائلات الأسرى الاسرائيلين للرئيس الأمريكي جو بايدن طلبًا لمساعدتهم في توجيه نتنياهو نحو مسار العمل الصحيح بشأن الإفراج عن ذويهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


عبر ممثلو عائلات الأسرى لبايدن عن شعورهم بالإحباط وقلقهم إزاء عدم وجود تواصل والتزام بين نتنياهو ومجلس الحرب بشأن قضيتهم.

ياتي ذلك فيما ذكرت مصادر لشبكة CNN الأمريكية أن إدارة بايدن حذرت إسرائيل من أنها تخاطر بأن تصبح منبوذة دوليا إذا تفاقمت الأزمة الإنسانية.


ذكرت المصادر أيضًا بأن اقتراح بايدن عقد اجتماعات في واشنطن بشأن عملية رفح فاجأ الإسرائيليين الذين لم يكونوا يتوقعوا ذلك.

من جانبها، كشفت أيضًا وزارة الخارجية الأمريكية، أن خطوة اليوم في مجلس الأمن لم تكن مفاجئة إذ كانت على نقاش مع اسرائيل حولها منذ أسبوعين.


يأتي ذلك فيما قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن هناك مؤشرات واضحة على أن إسرائيل انتهكت ثلاثة من الأفعال الخمسة المدرجة بموجب الاتفاقية الدولية للإبادة الجماعية.

وقالت في تقرير رفضته إسرائيل  إن "الطبيعة الساحقة وحجم الهجوم الإسرائيلي على غزة والظروف المعيشية المدمرة التي فرضتها تكشف عن نية لتدمير الفلسطينيين جسديا كمجموعة".

 

وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن إسرائيل "ترفض التقرير رفضا قاطعا"، ووصفته بأنه "مجرد امتداد لحملة تسعى إلى تقويض قيام الدولة اليهودية".

 

 

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