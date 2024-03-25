لا تجالس أي أحد.. كيفية اختيار الصديق والشريك

قال الشيخ محمد عبد الباسط، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من الأمثال التي ضربها لنا النبي في سنته الشريفة ما رواه الإمام البخاري أن النبي قال «إنما الناس كالإبل المائة، لا تكاد تجد فيها راحلة».

وأضاف محمد عبد الباسط، في فيديو لصدى البلد، عن كيفية اختيار الصديق في الإسلام، أن الحديث الشريف يبين فيه النبي أنه ليس كل الناس يصلح أن يكون صديقا أو جليسا لك.

وتابع: هذا كمثل الرجل الذي يمتلك مائة ناقة من الإبل لكنه قد لا يجد فيه الإبل الراحلة أي التي تصلح للركوب والسفر، فهذا مثل الناس، فكثير منهم تتعامل معه وقليل منهم من يصدق ويكون صالحا للسير معه.

وأوضح، أن النبي النبي الكريم أوصانا بالجليس الطيب والأصحاب الأخيار، فيقول النبي (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي).

وأكد أنه يجب على المسلم أن ينتقي أصحابه وأن ينتقي جلسائه ولا يجالس أي أحد، فالمرئ على دين دخليله كما قال النبي (المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل.