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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عمر: الأستاذ عادل إمام قالي إحساسك عالي وهتبقي ممثلة مهمة

مي عمر
مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر عن كواليس عملها مع الزعيم عادل إمام قائلة: "رفضت بطولة بعد مسلسل الأسطورة، وكنت عايزة أشتغل مع نجوم كبيرة قبل ما أعمل بطولة، واتعرضت عليا رواية اسمها رغم الفراق وما نزلتش".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “خُفت من الشغل مع الأستاذ عادل إمام، ومن أول شغلي؛ كان حلمي أشتغل معاه، وقبل التصوير بيوم ما نمتش، وقعدت أحفظ كتير عشان ما أنساش”.

وأضافت: "ولما رحت  التصوير فجأة لقيت الأستاذ عادل بيطمني وبيقولي مبروك أول يوم وما تقلقيش، واتعلمت منه الالتزام والثقافة وإنه بيتابع وبيتفرج على كل الأعمال، وموصلش للي هو فيه بسهولة، كنت بقعد معاه أهريه أسئلة، وكلمني تاني يوم عرض المسلسل، وقالي مبروك، أنا اتفرجت عليكي، وهتبقي ممثلة مهمة، واتكلم عني في الصحافة بكلام حلو أوي، وقال لي إحساسي عالي".

الفنانة مى عمر مي عمر الزعيم عادل امام مسلسل الأسطورة الاسطورة

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