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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحسبا لرحيل علي معلول.. قرار مهم للأهلي خلال الفترة المقبلة

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “الأهلي مهتم جدا بتدعيم الدفاع بشكل  قوي، وبالذات في مركز المساك والباك الشمال، تحسبا لرحيل علي معلول، وللتغلب على الإصابات المتكررة ولأهم لاعبي الأهلي في الدفاع”. 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

 

 

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني
وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

 

 

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