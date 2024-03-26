صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32414 شهيدا و74787 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الـ172 للحرب إلى 32414 شهيد و74787 إصابة وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أشارت صحة غزة إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات، ووصل منها للمستشفيات 81 شهيد و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

في السياق ذاته، استشهد فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، في قصف لطائرات الاحتلال، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 ألف إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.