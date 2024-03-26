8 شهداء و32 جريحا.. عدوان أمريكي على دير الزور

أفاد مصدر عسكري سوري بأن قوات الاحتلال الأمريكي شنت فجر هذا اليوم عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير، مستهدفةً عدداً من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة ‎دير الزور وريفها.

وذكر المصدر السوري - بحسب صحيفة الوطن - فإن العدوان أسفر عن ارتقاء سبعة شهداء عسكريين ومدني واحد وإصابة 19 عسكرياً و13 مدنياً بجروح ووقوع خسائر مادية.

وهبطت طائرة شحن أمريكية بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، قادمة من العراق، محملة بمواد لوجستية وعسكرية وأسلحة متطورة وجنود أمريكيين.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ ويأتي ذلك في ظل التعزيز العسكري المتواصل من قبل قوات “التحالف الدولي” في شمال شرق سوريا، تحسباً من أي هجمات خارجية محتملة ولتحصين قاعدتها.

وبذلك يرتفع عدد الطائرات التي هبطت في القاعدة إلى 3 خلال 24 ساعة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس هبوط طائرة شحن أمريكية في منطقة خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، قادمة من داخل الأراضي العراقية، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وجنود، تزامنا مع تحليق مروحي في أجواء المنطقة.