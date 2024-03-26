روبرت باتينسون يستقبل طفله الأول من خطيبته سوكي ووترهاوس

استقبل الممثل روبرت باتينسون وحبيبته سوكي ووترهاوس طفلهما الأول بعد أشهر من إعلان خطبتهما في ديسمبر2023.

روبرت باتينسون الذي يبلغ من العمر 37 عاما يحرص على الحفاظ على خصوصية علاقته مع سوكي ووترهاوس التي تبلغ من العمر 32 عاما.

أعلنت شركة وارنر بروس عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم The Batman وذلك في CinemaCon أكبر تجمع لصناع السينما المقام في لاس فيجاس، ويتم عرض المشروعات الفنية المرتقبة والإعلان عن تفاصيلها من خلاله. ‏الحاج

تم تأكيد عودة روبرت باتينسون والمخرج مات ريفز لتقديم الجزء الثاني من The Batman، وذلك بعدما حققت النسخة الأولى إيرادات بلغت 750 مليون دولار حول العالم، إلى جانب تحقيقه مشاهدات عالية عقب طرحه على منصة HBO MAX.

‏وكشفت شركة وارنر بروس عن مشهد الجوكر المحذوف من فيلم The Batman، في مارس الماضي بعد تحقيق العمل نجاح كبير في دور العرض السينمائية.