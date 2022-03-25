شركة وارنر بروس تنشر مشهد الجوكر المحذوف من فيلم The Batman

كشفت شركة وارنر بروس عن مشهد الجوكر المحذوف من فيلم The Batman، الذي طرح بداية الشهر الجاري في السينمات المصرية والعالمية.

ظهر الجوكر بشكل مشوه في أحداث فيلم The Batman الذي لجأ إليه بروس واين لمعرفة هوية الشرير "ريدلر" الذي يقوم بعمليات قتل لسياسين في مدينة جوثام ويحاول الوصول إليه.

المشهد الذي وصفته مواقع الفن العالمية بأنها مثيرا للإزعاج، ظهر فيه الممثل باري كيوجان بملامح مختلفة مشوهة وسخر من باتمان الذي لم يستطع حل ألغاز ريدلر والوصول إليه.

ظهر الجوكر بصوته في المشهد الأخير من فيلم The Batman وهو يواسي ريدلر الذي سجن إلى جانبه في مستشفى أركام للأمراض العقلية، بعدما فشلت مخططاته في نشر الشر بمدينة جوثام حتى النهاية.

وقال المخرج مات ريفز في تصريحات سابقة له، إن سبب ظهور الجوكر في نهاية أحداث الفيلم كان لأنه شارك بالفعل بمشهد آخر، لكن رغبة صناع العمل في التركيز على فكرة نشأة باتمان وأيام شبابه قبل صراعه مع الجوكر هي الأهم لتقديمها ضمن الثلاث ساعات التي عرض بها العمل في النهاية.

حقق فيلم The Batman إيرادات بلغت 411 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، فيما تخطت إيرادات الـ 600مليون دولار عالميا، وسيطرح على منصة HBO MAX 19أبريل المقبل.

قصة فيلم باتمان الجديد

يتورط باتمان الشاب في العديد من قضايا وحوادث القتل، في أحداث فيلم The Batman، ويقدم بطله روبرت باتيسنون لأول مرة شخصية بطل خارق خلفا لأسماء كبيرة من الفنانين على رأسهم بن أفليك وكريستيان بيل.

حمل باتمان لواء وشعلة إنقاذ مدينة جوثام بالتعاون مع الشرطة، خاصة صديقه جيم جوردون رجل الأمن الذي اشترك مع باتمان في حل لغز مقتل عدد من المسئولين على يد الشرير الشهير ذا ريدلر.

يتعاون باتمان الذي يعرض علانية برجل الأعمال بروس واين الشاب، مع كات وومان التي تلعب دورها زوي كرافيتز في إقصاء أكبر عناصر الفساد في مدينة جوثام، ومحاربة أعمال ذا ريدلر الشريرة بعدما فاقت المدى وأغرق المدينة بأكملها.

يشارك في بطلة The Batman إلى جانب روبرت باتينسون وزوي كرافيتز، كل من بول دانو، وآندي سيركيس وكولين فاريل وجيفري رايت، ويخرجه مات ريفز.