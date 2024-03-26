دراسة جينية كبرى تكشف تاريخ الهند التطوري

توصل الباحثون إلى رؤى جديدة حول التاريخ التطوري للهند بعد إجراء أكبر دراسة جينية من نوعها.

حلل العلماء أكثر من 2700 جينوم هندي حديث من 17 ولاية، بما في ذلك الحمض النووي لأفراد من معظم المناطق الجغرافية، وناطقين بجميع اللغات الرئيسية، والمجموعات القبلية والطبقية.

وكشفوا أن إحدى المجموعات السكانية الرئيسية الثلاث في الهند - المزارعون الإيرانيون القدامى - يمكن تتبع أصولها إلى مجموعة من المزارعين الزراعيين من ساريازم في طاجيكستان الحديثة.

كما كشفوا عن التنوع الاستثنائي للحمض النووي الموروث من النياندرتال والدنيسوفان، أقرب أقارب البشر الحديثين المنقرضين الآن.

تعد الهند التي يقطنها أكثر من 1.4 مليار نسمة واحدة من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في العالم، حيث تضم أكثر من 4500 مجموعة سكانية محددة جيدًا من الناحية الأنثروبولوجيا، بما في ذلك الطبقات والقبائل والجماعات الدينية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التنوع الواسع، فإن المجموعات السكانية الهندية غالبًا ما يتم التقليل من تمثيلها في الدراسات الجينية التي تركز بشكل أساسي على الأشخاص من أصل أوروبي.

لرسم صورة أوضح للاختلاف الجيني في الهند، قام مؤلفو الدراسة الجديدة بتحليل جينومات الآلاف من الأفراد الذين شاركوا في الدراسة الطولية للشيخوخة في الهند - التقييم التشخيصي للخرف (LASI-DAD). كان المشاركون قد تجاوزوا سن الستين ووافقوا على أخذ عينات دم لتحليلها.

يعود أصل معظم الهنود إلى ثلاث مجموعات أسلافية: المزارعون الإيرانيون القدامى، ورعاة السهوب الأوراسيين، وجماعات صيد وجمع جنوب آسيا.

وكان الباحثون يدركون بالفعل كيف وصلت المجموعتان الأخيرتان إلى الهند، لكنهم لم يعرفون كيف ومتى وصل الحمض النووي من المزارعين الإيرانيين القدماء إلى المنطقة، وفقًا لما قاله المؤلف المشارك الكبير للدراسة برييا مورجاني، الأستاذة المساعدة في علم الوراثة والجينوميات والتطور والتنمية في جامعة كاليفورنيا بيركلي، لموقع Live Science في رسالة بريد إلكتروني.

وفي أحد تحليلات الدراسة الجديدة، قارن الفريق الحمض النووي للهنود المعاصرين بالحمض النووي للأفراد ذوي الصلة بالإيرانيين من العصر الحجري الحديث (العصر الحجري الجديد) إلى العصر الحديدي.

ووجدوا أن الحمض النووي القديم المرتبط بالإيرانيين الذي ورثته المجموعات السكانية الهندية نشأ من أفراد من ساريازم في أوائل العصر الحجري الحديث.

وفي تحليل منفصل، قارن الباحثون الحمض النووي للهنود المعاصرين بالجينومات المتسلسلة للنياندرتال والدنيسوفان ووجدوا أن الهنود، مثل معظم غير الأفارقة، ورثوا ما بين 1% و 2% من حمضهم النووي من هذه المجموعات.

يتميز هذا الحمض النووي بتنوعه الشديد: تم اكتشاف ما يقرب من 90% من جميع جينات النياندرتال المعروفة الموجودة في البشر خارج إفريقيا في الجينومات الهندية التي تمت دراستها.

كما اكتشف الفريق أن معظم التباين الجيني الموجود في الهنود المعاصرين ناتج عن هجرة رئيسية واحدة للأفراد من إفريقيا منذ 50000 عام.

وهذا يتناقض مع الدراسات الأثرية السابقة التي أشارت إلى أن البشر الحديثين استقروا في الهند في وقت سابق، على سبيل المثال قبل ثوران بركان توبا الذي حدث حوالي 74000 عامًا.

لا تزال هناك العديد من الأسئلة بلا إجابة، خاصة فيما يتعلق بالسكان الذين كانوا يعيشون في الهند قبل 50000 عام.