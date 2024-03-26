بطولة علي ربيع .. طرح برومو فيلم “عالماشي” | فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم علي ربيع عالماشي البرومو الرسمي للفيلم المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك ٢٠٢٤ ،حيث ينافس ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا.

تدور أحداث فيلم عالماشي حول شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي ، آية سماحة ، صلاح عبد الله ، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر ، ومن المقرر عرض الفيلم عالماشي في عيد الفطر ٢٠٢٤ .



وعرض مؤخرا لعلي ربيع مسلسل “ نصي الثاني” ، حيث أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن أولى مفاجآت المسلسل وهي ظهور ميرنا نور الدين كضيفة شرف خلال أول حلقتين بالمسلسل وضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.