طرح البوستر الرسمي لفيلم علي ربيع " عالماشي "

نشرت الصفحة المنتجة لفيلم علي ربيع " عالماشي " البوستر الرسمي للفيلم المقرر طرحه في عيد الفطر 2024.

ويظهر علي في البوستر يجلس علي الاريكة ويحمل " ريموت " التلفزيون وتظهر بجواره سلحفاة .

يعبر البوستر عن مضمون الفيلم ، والذي يناقش قضيه الكسل وتأثيرها علي حياة الانسان سواء الصحية او الاجتماعية .

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي ، ايه سماحة ، صلاح عبد الله ، انتصار, ، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر ، ومن المقرر طرح الفيلم في عيد الفطر 2024.