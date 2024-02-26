يطرح فى عيد الفطر.. علي ربيع يروج لفيلمه الجديد عالماشي

بدأ الفنان على ربيع فى الترويج لفيلمه الجديد عالماشى والذى يخوض به المنافسة فى موسم عيد الفطر القادم.



ونشر ربيع صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: صوره عالماشي من كواليس فيلم عالماشي فيلم #عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك في كل سينمات مصر والوطن العربي ٢٠٢٤ دعواتكم.



ويضم الفيلم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب علي ربيع وعلى رأسهم صلاح عبد الله وكريم عفيفي وأيه سماحة والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج محمد الخبيري.











على ربيع يوضح موقفه من موسم الرياض



وقال الفنان علي ربيع أنه يريد أن يشارك بتقديم عمل مسرحي ضمن موسم الرياض .

وأضاف علي ربيع فى تصريحات تليفزيونية: أنه يريد بالفعل تقديم الأعمال المسرحيةضمن موسم الرياض بشرط أن لا يكرر فقرة قد قدمها سابقا فى الأعمال المسرحية الذى قدمها سابقا.

معلقا ، أنا مش بحب أكرر مشهد قدمته قبل كدة ، وأنا قدمت ١٥٠ مسرحية لازم يجيلي فكرة جديدة عشان أروح وأقدمها.

مسلسل نصى التاني

وعرض مؤخرا لعلي ربيع مسلس “ نصي الثاني” ، حيث أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن أولى مفاجآت المسلسل وهي ظهور ميرنا نور الدين كضيفة شرف خلال أول حلقتين بالمسلسل وضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

