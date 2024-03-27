المطرية تبدع في أطول مائدة إفطار بالعالم للسنة العاشرة على التوالي.. فيديو

قال الإعلامي حسام الدين حسين، إن أيام رمضان لها بهجة خاصة عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، ولكن بالأمس كان الشعور بالبهجة والسعادة مختلفة وكبيرة جداً بسبب الحدث العظيم في حي المطرية أو مملكة المطرية كما يطلق عليها أهل المنطقة.



وأضاف « حسين » خلال تقديمه لبرنامج “90 دقيقة” على قناة "المحور" أن حي المطرية أمس كان يتصدر التريند في كل مواقع التواصل الإجتماعي وفي الكثير من المواقع العربية والإقليمية والعالمية، لإنهم نجحوا في عمل أطول مائدة أفطار في العالم وهي السنة العاشرة على التوالي.



وأشار الإعلامي حسام الدين حسين، إلى أن تم الأفطار على هذه المائدة أكثر من 25 ألف شخص في 7 شوارع مقفوله في مدينة المطرية.







