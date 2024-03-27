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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إضافة 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة».. تفاصيل جديدة من الحكومة |فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الإعلامي حسام الدين حسين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد معيط، وزير المالية وأحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والمستشار. 


وأضاف « حسين » خلال تقديمه لبرنامج “90 دقيقة ” على قناة "المحور" أن الدكتور "أحمد فهمي" المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024 /2025 حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي.


وأشار الإعلامي حسام الدين حسين، إلى أن تشهد تحقيق فائض أولى قدره 3.5% وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29% لتصل إلى 2.9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليارًا للسلع التموينية و154 مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».

 

تكافل وكرامة الحكومة

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