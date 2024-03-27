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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال وحماس.. والخلاف حول شرط واحد

من عمليات تسليم الأسرى
من عمليات تسليم الأسرى

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" مستمرة، وأن الخلاف يتركز حول عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن تشترط معالجة الوضع الإنساني أولا قبل أي عملية عسكرية في رفح.

وذكرت أن أمريكا طلبت من وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت خطة عسكرية في رفح تكون شديدة التركيز على حماس.
 

 


يأتي ذلك فيما حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من شن هجوم بري في رفح، قائلة إن هذا "ليس هو السبيل للقيام بذلك".

وقال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود بعد يوم من مطالبة مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في حرب غزة "نصيحتنا لإسرائيل هي أن هناك طريقة أفضل".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في الحرب في غزة، وأدان قرار المجلس قائلا إنه شجع حماس على رفض اقتراح منفصل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

كما يأتي ذلك فيما قالت مجموعتان تمثلان عائلات الرهائن أمس، الثلاثاء، إن أحد الرهائن الإسرائيليين الذين تم اختطافهم خلال هجمات حماس في 7 أكتوبر قد قُتل ويتم احتجاز جثته في غزة.

وتم اختطاف أورييل باروخ، 35 عاما، وهو أب لطفلين، من مهرجان الموسيقى سوبر نوفا.

وقالت مجموعة الرهائن "منتدى تكفا"، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلته أن جثته محتجزة في غزة.

وذكرت مجموعة أخرى، هي منتدى الرهائن والعائلات المفقودة، إن باروخ قُتل.

 

 

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