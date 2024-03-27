ميناء دمياط يستقبل 40 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة؛ بينما غادرت 11 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22904 طن تشمل : 188 طن علف حيوانى و 304 طن كحول و 1600 طن رمل و 10350 طن يوريا و 6426 طن اسمنت معبأ و 1176 طن مولاس و 2860 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59220 طن تشمل : 22667 طن قمح و 11059 طن خردة و 4555 طن حديد و 1700 طن كسب صويا و 628 طن سلاج و 2000 طن زيت طعام و 1200 طن خشب زان و 1000 طن كسب عباد و 4672 طن فول صويا و 9045 طن سكر و 1888 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 694 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1651 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1532 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62026 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143811 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6092 شاحنة .