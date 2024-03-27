إسرائيل تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجه بغزة للبحث عن الأسرى ونشطاء المقاومة

أكد ثلاثة مسئولين إسرائيليين تحدثوا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية دون الكشف عن هويتهم، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تستخدم تقنيات التعرف على الوجه في قطاع غزة للبحث عن الأسرى الإسرائيليين.

وبحسب الصحيفة، قال ضباط مخابرات ومسئولون عسكريون إسرائيليون، إن هذه خطة تجريبية ومكلفة لتنفيذ مراقبة جماعية، تشمل جمع وفهرسة ملامح وجوه الفلسطينيين دون علمهم ودون موافقتهم.

وبحسب مسئولي الاستخبارات، فإن الاستخدام الأولي لهذه التكنولوجيا تم بهدف البحث عن الأسرى الإسرائيليين، لكن منذ بدء المناورة البرية، اعتمدت إسرائيل بشكل متزايد على هذه التكنولوجيا لتعقب نشطاء المقاومة في غزة.

ونقلت الصحيفة اعتراف أحد الضباط بأن هذه التكنولوجيا حددت في بعض الأحيان سكان غزة الأبرياء على أنهم مطلوبون.