الأردن: تنفيذ 5 إنزالات جوية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا وإسبانيا

أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه تم اليوم تنفيذ خمس عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة، بمشاركة طائرات من مصر والإمارات وألمانيا وإسبانيا.

وبحسب التقرير فإن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها إسبانيا في إنزال المساعدات الإنسانية بالمظلات مع الأردن.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

ووفقا لـ"بترا" ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 60 إنزالاً جوياً أردنياً، و101 إنزال جوي بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.