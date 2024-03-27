عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متى بشاي: مبادرة تخفيض الأسعار ستؤدي لهبوط قيمة السلع على المدى القصير

صدى البلد

أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة  تخفيض الأسعار هي مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيها من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عقدوا عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية؛ بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.


وأكد “بشاي”، أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها بالأسعار السابقة على ستة أشهر، وبالتالي إحداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية، وفى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح  بشاي، إن المصدر الرئيسى لارتفاع الأسعار بشكلها الحالى هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التى يدخل بها مكون أجنبى بشكل كبير، وبالتالى فإن خفض الأسعار بشكل حقيقى ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج.

وأضاف أن مبادرة خفض الأسعار تأتى فى إطار  مسئولية مجتمعية وطنية للشركات والتجار، مشيرا إلى أن المبادرة جاءت فى وقتها الصحيح، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة.

يذكر ان الاتحادين (اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات) ناشدا المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.

اتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الصناعات المصرية أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استقرار سعر الصرف التجارة والصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بانخفاض 18%.. تعرف على أسعار ألبان وعصائر جهينة.. تفاصيل

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي

ترشيحاتنا

أبو الغيط: دور السلطة الفلسطينية مركزي.. ولابد من إنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي

150 ألف وظيفة معلم و337 ألف شقة| مفاجآت من الحكومة في الموازنة الجديدة.. بشائر خير

خاص.. إنقاذ 4 أشخاص بعد انهيار منزلهم في بولاق أبو العلا|فيديو وصور

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|خاص

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

نتنياهو: قرار عدم إرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن كان رسالة لحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا قفطان.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة مختلفة| شاهد

بدأت الحرب| علاقة أوربا بالهجوم على جوجل وآبل.. وماذا يحدث؟

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الغريبة الناعمة

فيديو

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ