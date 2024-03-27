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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المجلس القومي للمرأة بأسوان يواصل تنفيذ مبادرة "مطبخ المصرية"

مبادرة مطبخ المصرية
مبادرة " مطبخ المصرية " بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لمواصلة فعاليات وأنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تستمر فعاليات مبادرة " مطبخ المصرية " لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تجهيز وإعداد 400 وجبة يومياً يتم توزيعها على الأسر والأهالى بقرى مركزى إدفو ونصر النوبة .

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حياة كريمة

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن مبادرة " مطبخ المصرية " هى مبادرة مجتمعية ذات بعد تنموى مستدام تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام  الأسر الأكثر إحتياجاً  كأحد مخرجات هذا التدريب .

ولفتت هدى مصطفى إلى أن السيدات المشاركات بالمبادرة تلقت تدريباً متخصصاً على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي  طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية  للولائم الكبري والوجبات الجاهزة ، فضلاً عن طرق حساب الكميات الإقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة  فى المطبخ .

 مبادرة " مطبخ المصرية " بأسوان
 مبادرة " مطبخ المصرية " بأسوان
 مبادرة " مطبخ المصرية " بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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