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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 244 مخالفة تموينية متنوعة وتكثيف الحملات المفاجئة لتوفير السلع الإستراتيجية بأسوان

جهود مديرية التموين
جهود مديرية التموين بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة لجان المرور بمديرية التموين ، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بالقيام بحملات مفاجئة على المحلات التجارية وسلاسل الهايبر ماركت للتأكد من توافر السلع الإستراتيجية بالأسعار المناسبة ، مع الإعلان عنها بشكل واضح .

وكلف المحافظ بأن يتوازى مع ذلك قيام هذه اللجان المختصة بالمرور على المخابز للتأكد من إلتزام أصحابها بإنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات العالية الجودة حيث يتم البيع من خلال البطاقات التموينية .

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مخالفات

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأسوان بأن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 244 مخالفة متنوعة منها 150 مخالفة لأصحاب المخابز شملت 45 مخالفة لنقص الأوزان ، و 33 مخالفة لخبز غير مطابق للمواصفات ، و 12 مخالفة توقف ، و 56 مخالفة لعدم وجود قائمة أسعار وعدم إعطاء بون .

ولفت خالد أبو القاسم إلى أنه تم بالتوازى تحرير 62 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و 15 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية ، و 11 مخالفة لعدم وجود ترخيص ، و 4 مخالفة للبيع بأزيد من الأسعار المقررة ، و 2 محضر لسلع منتهية الصلاحية .

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