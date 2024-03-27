وزير الشباب والرياضة يوضح حقيقة طلب الأهلي اللعب على إستاد مصر

أوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حقيقة طلب الأهلي لعب مبارياته على استاد مصر بالعاصمة الإدارية خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجة المذاع"الوش التاني" في صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استاد العاصمة لا يستقبل أي مباريات دورية الأن لانه في مرحله التجهيز ولكنه سيكون مفتوح في الفترة القادمة لجميع الأندية.

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة علي مستوي المنشآت الرياضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يجعل مصر قادرة علي استضافة أي بطولة عالمية.

واكد رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي اليوم، أن ما شاهده في استاد مصر أمس خلال متابعته مباراة مصر وكرواتيا ، يؤكد عظمة الدولة المصرية وقدرتها علي تشييد أعظم المنشآت واستضافة أكبر البطولات ، قائلا : "استاد مصر صرح رياضي عالمي ".

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالحضور الجماهيري الكبير، ومشاركته الكبيرة حيث امتلأت المدرجات عن أخرها، ونسي الجميع انتماءه لناديه ورفع الجمهور شعار مصر فوق الجميع ، وهو ما يعكس عظمة الشعب المصري والتفافه حوله وطنه، مشيرا إلي أن الحضور الجماهيري فاق التوقعات.

وأكد أن ما تحقق على أرض الواقع في السنوات الماضية بالرياضة المصرية وخلال عصر الرئيس السيسي، جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ضخمة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين، لسنوات طويلة تتمثل في وجود بنية رياضية غير مسبوقة.

وأوضح أن مصر أثبتت بفضل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالرياضة المصرية قدرتها على استضافة كبري البطولات وأصبحت مصر قبلة لأي بطولة عالمية وقادرة علي تنظيم أي حدث رياضي.