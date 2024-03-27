أفخم العلامات الفندقية بالعالم| افتتاح أول فندق لدبل تري بالقاهرة في حي مثلث ماسبيرو

وقعت شركة “سيتي ايدج” نيابة عن وزارة الاسكان مع مجموعة “هيلتون” العالمية عقود إنشاء أول فندق للعلامة الفندقية “دبل تري” في مصر بأبراج مثلث ماسبيرو يحمل اسم “دبل تري كايرو داون تاون” Double tree Cairo DownTown.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الفندق الجديد في 30 يونيو 2028 بإجمالي 260 غرفة فندقية وجناحًا فاخرًا.

ويعد فندق “دبل تري” أحد أفخم العلامات الفندقية في العالم التابعة لمجموعة الفنادق العالمية “هيلتون” .

جدير بالذكر أن مصر بدأت تطوير منطقة “مثلث ماسبيرو” العشوائية وتحويلها من منطقة متهالكة إلى منطقة أبراج استطاعت جذب العلامات الفندقية الفاخرة.