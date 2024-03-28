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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يكشف رسالة حسام حسن للاعبي المنتخب بعد الخسارة من كرواتيا..فيديو

صدى البلد

علق الإعلامي هاني حتحوت، على خسارة منتخب مصر أمام نظيره الكرواتي في نهائي كأس عاصمة مصر والتي استضافتها العاصمة الإدارية.
أضاف هاني حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر استفاد كثيرا من تلك البطولة بعدما خاض مباراتين أمام نيوزيلندا وكرواتيا وقدم المنتخب أداء أكثر من رائع في تلك المواجهتين.
وواصل هاني حتحوت، أن عقب خسارة المنتخب أمام كرواتيا، قام حسام حسن بعقد جلسة مع اللاعبين داخل استاد مصر، مطالباً منهم التركيز في المرحلة المقبلة وتحقيق الفوز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، قائلاً: «متزعلوش، واجهنا منتخب قويا، والتجربة كانت مهمة ومفيدة، كان يمكننا الاعتذار عن عدم خوض البطولة، لكننا صممنا على المشاركة لأننا نعلم أن هناك استفادة للمنتخب من هذه المباريات وأثق في قدراتكم».
 

الاعلامي هاني حتحوت حسام حسن أخبار منتخب مصر لقاء كرواتيا

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