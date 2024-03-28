الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقعين لحزب الله في جنوب لبنان وإيرلندا تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يجدّد الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

بوريل: الإنزال الجوي لمساعدات غزة لا يمكنه أن يحل محل مئات الشاحنات

البيت الأبيض: نعمل على تحديد موعد للاجتماع مع إسرائيل بشأن رفح

عقوبات أمريكية بريطانية على شخصين و3 كيانات بتهمة دعم حركة "حماس"

هنية: إسرائيل لن تستطيع فرض معادلاتها على الشعب الفلسطيني "لا بالحرب ولا بالسياسة"

نتنياهو: على حماس أن تعي أن الضغط الدولي على إسرائيل لن يجدي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله لوفد من مجلس النواب الأمريكي ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار بقطاع غزة، ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، مجددا رفض مصر التام لأي مساع تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وتوافق الجانبان، خلال اللقاء، على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكدين أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الجيش الإسرائيلي، أعلن إن قصفاً جوياً استهدف خلية تابعة لجماعة "حزب الله" في مجمع عسكري بمنطقة طير حرفا، وأخرى في منطقة الناقورة بجنوب لبنان، لافتاً إلى أن القصف أودى بحياة عنصرين من الجماعة.

ونقلت "الجريدة" عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قوله إن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية على قطاع غزة لا يمكنها أن تحل محل مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات، وتنتظر الدخول براً.

وأشارت "القبس" إلى أن إيرلندا أعلنت أنها تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في أقوى إشارة حتى الآن على قلق دبلن من الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، لدى إعلانه عن الخطوة، أنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، وما يحدث في غزة الآن "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع".

وقالت "الأنباء" إن البيت الأبيض، أعلن أن الولايات المتحدة تعمل على تحديد موعد للاجتماع مع وفد إسرائيلي بشأن الهجوم المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أفاد مسؤولون بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ البيت الأبيض بأنه يريد تحديد موعد آخر لاجتماع ملغى لمناقشة دخول مدينة رفح.

وقالت "الوطن" إن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات استهدفت شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة "حماس" الفلسطينية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع إلى الوزارة قام بإدراج شخصين و3 كيانات للمساهمة في جمع الأموال لـ"حماس"، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر. وأوضحت بريطانيا أنها فرضت عقوبات على شخصين تزعم أنهما مرتبطان بشبكة إعلامية تدعم حركة "حماس".

ونقلت "الراي" عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قوله، إن إسرائيل لن تستطيع فرض معادلاتها على الشعب الفلسطيني "لا بالحرب ولا بالسياسة"، مشدداً على ضرورة وقوف العالم الإسلامي إلى جانب غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على القطاع. وعبر هنية عن تقديره لمواقف إيران من القضية الفلسطينية، مؤكداً أن "الاحتلال تحطمت صورة جيشه وظهر على حقيقته بدون تجميل ويعيش عزلة سياسية فيما ظهرت حقيقة المواقف الأميركية والدعم المطلق للاحتلال وتأييد جرائمه بما فيها الإبادة الجماعية".

وذكرت "الوطن" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إلغاءه زيارة كان من المقرر أن يقوم بها كبار مساعديه لواشنطن هذا الأسبوع يهدف إلى توجيه رسالة إلى حماس بأن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب في غزة.