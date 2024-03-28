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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

على غرار المطرية .. أكبر مائدة إفطار بقرية السيفا بالقليوبية

صدى البلد

نظم  أهالي قرية سيفا التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية، أكبر مائدة لإفطار الصائمين بالقرية، والتي يتم تنظيمها كل عام في رمضان.

وتسع تلك المائدة حوالي 800 فرد، ويتم تنظيمها كل عام في شهر رمضان المبارك، ويحضر الإفطار كل أهالي القرية والقرى المجاورة.

وكانت تسع تلك المائدة حوالي 800 فرد، ويتم تنظيمها كل عام في شهر رمضان المبارك، ويحضر الإفطار كل أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأكد منظمو مائدة الإفطار، إنه يتم تنظيم تلك المائدة كل عام، يدعو أهالي القرية والقرى المجاورة، للإفطار معا.

وسيطرت مشاعر السعادة وبهجة رمضان علي شباب  قرية سيفا التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية،  أثناء  تجمعهم علي مائدة واحدة في وقت الإفطار.

كما تزينت  قرية السيفا بالقليوبية   بزينة رمضان وسط الشوارع، مع تعالي أغاني رمضانية مبهجة.

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IMG_20240328_030935
IMG_20240328_030926
IMG_20240328_030926

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