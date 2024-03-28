عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منطقة التجارة الحرة القارية توسع نطاق وصولها إلى شمال أفريقيا

صدى البلد

وقعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وشركة استشارات  مذكرة تفاهم لتعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية داخل أفريقيا، مع التركيز على شمال أفريقيا والدول الناطقة باللغة العربية بالإضافة إلى تسخير إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال التواصل الذي يهدف نحو إحداث تأثير إيجابي في أفريقيا.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني، و كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات والدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي.

تأسست منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كمحاولة لإزالة الحواجز التجارية بين البلدان الأفريقية بهدف إنشاء سوق موحدة بحجم 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي إجمالي سنوي يبلغ 3.4 تريليون دولار. باعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، من المتوقع أن تعمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على زيادة التجارة البينية الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لأفريقيا، ونتيجة لذلك، المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للقارة من خلال خلق فرص العمل والحد من الفقر.

وبموجب مذكرة التفاهم، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون وترقية الأنشطة الملموسة في مجالات إجراء الندوات عبر الإنترنت، وتصميم جلسات مائدة مستديرة فعالة، والحوارات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سلسلة من النشرات الإخبارية الشهرية لنشر المعلومات ذات الصلة من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف رفع مستوى وعي رجال الأعمال والحكومات بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأهدافها وعرض مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودورها في تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.

بالإضافة إلى ذلك، سيسهل التعاون الإعداد لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومعرض التجارة البينية الأفريقية وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات للدول الأعضاء من أجل الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من اجل تعزيز التجارة البينية الأفريقية والاستفادة من مشاريع الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لدعم الاستثمار في البنية التحتية.

من المتوقع أن تعزز مذكرة التفاهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة لتحرير التجارة وعامل تمكين ومسرع للتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التجارة البينية الأفريقية كمحرك للتنويع الاقتصادي والتصنيع.

باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة العاملة في مجال العلاقات الحكومية والسياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم شركة الاستشارات بدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتلتزم الشركة بإتاحة كافة الموارد اللازمة لتقوية وتوسيع التعاون مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز التكامل التجاري الأفريقي.

إفريقيا التجارة الحرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار الدولار بالسوق السوداء

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

ترشيحاتنا

مجاعة وشيكة في غزة ومنع قوافل الأونروا من دخول شمال القطاع

هل صلاة التراويح تغنى عن التهجد في العشر الأواخر.. وما الفرق بينهما؟

تحذيرات عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن امتحانات الترم الثاني 2024

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور ومباراة نهائي كأس عاصمة مصر

الخارجية الفلسطينية تحذر من عدم تنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الأمن بشأن غزة

بمفاجأة قوية.. الزمالك يحفز لاعبيه قبل لقاء مودرن فيوتشر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ