جهات التحقيق تعاين موقع انفجار محطة الخصوص وقرار عاجل من لجنة المنشآت

عاينت جهات التحقيق موقع انفجار محطة الصرف الصحي بالخصوص والتى وقع أمس وأسفر عن إصابة 5 أشخاص ، كما أمرت بعمل حصر بالأضرار التي لحقت بالمنازل والسيارات المحيطة بمحطة الصرف الصحي.

من ناحية اخرى إنتهت لجنة المنشآت والإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخصوص من أعمال فحص المنشآت الملاصقة لمحطة الصرف الصحي

وأكدت المعاينة عدم تضرر أية أساسات للمباني، وأن الأضرار كانت عبارة عن تحطم واجهات بعض المنازل والمحال الملاصقة لموقع انفجار الخصوص.

وشهدت محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بـ 3 محطات، وهي الخانكة والخصوص والمرج، حدوث انفجار واشتعال النيران بها بسبب تسرب مواد بترولية على أحد خطوط الصرف الصحي مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

من جانبه تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لموقع الحريق بمحطة مياه الخصوص، وتبين حدوث تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى مما أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة فى محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

وتفقدا، موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق والتى تم احتوائها على الفور، والتى أسفرت عن بعض الخسائر المادية الجارى حصرها.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى و تم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أى خسائر بالأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأصيب 5 أشخاص إثر اندلاع حريق اليوم الأربعاء في محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بـ 3 محطات، وهي الخانكة والخصوص والمرج، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، منها مستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

وكشفت المعاينة الأولية عن حدوث تسريب غاز في خط صرف 1200م، وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبرى بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتم السيطرة على الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة والمرتبطة بـ`3 محطات هي المرج والخصوص والخانكة

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.