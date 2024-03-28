نشر أحمد حسن، نجم مصر السابق، منشورا عبر حسابه على فيسبوك حول قيام كولر يتفقد ملعب مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

وشارك لقطات لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أثناء تفقده ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بإحدى قاعات الملعب للحديث عن مباراة سيمبا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجاري على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.