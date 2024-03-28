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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يتفقد خمس شركات تابعة للوزارة بحلوان.. تفاصيل

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي يتفقد خمس شركات

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية لعدد من الشركات التابعة للوزارة والمتواجدة بمنطقة حلوان وهي شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي).

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال هذه الجولة التفقدية الوقوف على انتظام سير العمل بشركات (حلوان للمسبوكات، حلوان للصناعات غير الحديدية، حلوان للصناعات الهندسية، حلوان لمحركات الديزل، حلوان للآلات والمعدات) ومتابعة تنفيذ التوجيهات الوزارية التى أصدرها خلال الزيارات السابقة لها سواء الزيارات المُخططة أو المفاجئة، حيث تم تفقد خطوط الإنتاج بالشركات الخمس وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد خلال شهر رمضان المبارك شهر العمل والتقوى.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" خلال الجولات التفقدية للشركات الخمس على إيمانه بأن تحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لن يتم إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات والوحدات وذلك لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها، حيث قام السيد الوزير خلال جولته بالشركات (مصانع 9، 63، 99، 909، 999 الحربية) بالتعرف على أبرز البيانات والمعلومات المتعلقة بمعدلات الإنتاج والأداء بهذه الشركات خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي.

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن شركات (حلوان للمسبوكات، حلوان للصناعات غير الحديدية، حلوان للصناعات الهندسية، حلوان لمحركات الديزل، حلوان للآلات والمعدات) تقوم بتصنيع منتجات عالية الجودة وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع وتساهم منتجاتها العسكرية في تلبية مطالب القوات المسلحة كما تساهم الشركات الخمس في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة والتي تخدم المواطن المصري وتساهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة بمصر.

وأشار "بكر" إلى أن الوزير "محمد صلاح" أصدر خلال المرور على الشركات الخمس حزمة من التوجيهات الوزارية والتي تمحورت حول ضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء والالتزام بتطبيق معايير الجودة في كافة مراحل تصنيع مختلف منتجات الشركات (9، 63، 99، 909، 999 الحربي)، مع التأكيد علي أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية وتخزين كل صنف بالصورة الصحيحة لضمان سلامته حتي يتم استخدامه أثناء العمليات الإنتاجية، كما وجّه بضرورة الحفاظ على نظافة الطرق الداخلية ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة، وكذا الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.

وزير الانتاج الحربي مصنع 9 الحربى مصنع 63 الحربي مصنع 99 الحربى مصنع 999 الحربي

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