ما حكم الناس اللى بتعبد ربنا وقت الاحتياج فقط؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول إن كان فى حد عنده مشاكل فبدا يرجع لربنا، وبعد ما مشاكله اتحلت رجع تاني للذنوب والمعاصي، فالسؤال ليه الناس بتعبد ربنا فى فترات الاحتياج ايه اللى يخلينا نعبد ربنا ونطيعه؟..

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الخميس: "ده لأنه ندل، اللى وصفتيه ده ندالة، لما ربنا سبحانه وتعالى يهلق ازمة معينة، قوم الجا اليه وافضل اعيط قوم بعد ما ربنا يفتح عليه معرفوش".

وتابع: "مرة السيدة عائشة دخلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجهد من صلاة قيام الليل، وحست انه بذل مجهود فقالت له يا رسول لقد غفر الله من ذنبك ما تقدم وما تاخر، فرد عليها وقال أفلا اكون عبدا شكورا، شوف الوفاء والاخلاق المحترمة مع الله، فالانسان ينسى نعم الله عليه".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.