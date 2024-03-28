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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: ما يثار عن تساهل الصوفية في الدين "هرت وجهل" لا واقع له

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق، إننا نسير على مسار النبي، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين.

وأوضح جمعة خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع "خشخشة نعل" سيدنا بلال قبله في الجنة ولما سأله أخبره بأنه كلما توضأ صلى ركعتين فتقبلها منه الله تبارك وتعالى، رغم أنها اجتهاد من بلال وتأليفة منه.


واردف مفتي الديار السابق، أننا لا نعيش زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأمر النبوي هو أن  الذكر والدعاء يكون على السعة وليس التضييق ومن يخالف ذلك مبتدع.

ونوه علي جمعة أن كل تحركات أهل التصوف مؤسسة على دليل من الكتاب والسنة.


واختتم أن أي حديث عن أن الصوفية يتساهلون في الدين  " هرت وجهل " لا واقع له، فالصوفية عبادة والتزام ببرامج أما الالتزام بالأحكام فهو شأن عموم المصريين.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات  برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

علي جمعة زمن النبي عليه الصلاة والسلام الصوفية

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