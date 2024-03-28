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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر من أفضل ثلاث وجهات سياحية في العالم لقضاء الإجازات خلال 2024

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أبرز موقع forbes من خلال تقرير مصور أفضل ثلاثة وجهات سياحية لزيارتها لقضاء الإجازات بها خلال العام الجاري 2024، وهى مصر وألبانيا والمغرب، والتي تتميز بالجو اللطيف، والمقومات الطبيعية والأنشطة السياحية التي يمكن للسائح الاستمتاع بها بأسعار مناسبة، مؤكداً على أن عام 2024 هو التوقيت المثالي لزيارة هذه الوجهات السياحية الثلاثة.

وأشار الموقع إلى أن مصر تتميز بالعديد من الأماكن السياحية والأثرية التي يمكن للسائح زيارتها والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة ومدينة القاهرة بأثارها وأماكنها السياحية المتنوعة والمختلفة والمتحف المصري الكبير عند افتتاحه بالإضافة الاستمتاع بأجواء النيل الساحرة وبالمناظر الطبيعية الخلابة خلال القيام برحلة نيلية رائعة بنهر النيل الخالد، لافتاً إلى أن CNTraveler وصحيفة The Telegraph صنفوا مصر كواحدة من الدول التي يمكن زيارتها بأسعار مناسبة خلال عام 2024.

كما أوضح أن صحيفة The Telegraph توصي  بزيارة مدينة الغردقة والإقامة بمنتجعاتها السياحية المتميزة والتي تطل على ساحل البحر الأحمر وتتميز بمياهها الصافية والشعاب المرجانية المتنوعة والرائعة التي يمكن لمحبي رياضة الغوص الاستمتاع بمشاهدتها.

وأشار أيضا موقع forbes إلى أن موقع Lonely Planet كان قد صنف مصر كواحدة من أفضل الدول التي يمكن زيارتها خلال عام 2024 من حيث الأسعار المناسبة، وأكدت على ذلك صحيفةThe Times مشيرة إلى الوجهات السياحية الأثرية في الأقصر وأسوان والتي تستعرض عراقة الحضارة المصرية القديمة.

وفي سياق متصل، أبرز موقع Global Highlights، من خلال تقرير، عدد من الأماكن السياحية الساحلية على البحر الأحمر بالمقصد السياحي المصري التي يمكن زيارتها خلال فصل الصيف ولاسيما في شهر يوليو للاستمتاع بقضاء عطلة على شواطئها المشمسة والتي من بينها مدن شرم الشيخ والغردقة ودهب هذا بالإضافة إلى مدينتي القاهرة والجيزة، كما يمكن زيارة عدد من المعالم السياحية صباحاً أو مساءً.

وجاءت مدينتي القاهرة والجيزة من بين المقاصد السياحية التي أوصى التقرير بزيارتها، لافتاً إلى أن مدينة القاهرة تعد مكاناً رائعاً كما أنها قريبة من مدينة الجيزة التي توجد بها أهرامات الجيزة إحدى أشهر أماكن الجذب السياحي في مصر بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير، كما يمكن للزائر القيام بالعديد من الأنشطة خلال زيارته لمدينة القاهرة ولاسيما في المساء والتي من بينها زيارة برج القاهرة وحضور عروض دار الأوبرا المصرية وعروض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة والقيام برحلة نيلية وتناول العشاء وسط أجواء النيل الساحرة، والقيام بجولة بشارع المعز حيث الآثار الإسلامية الشامخة، بالإضافة إلى القيام بجولة بخان الخليلي لشراء الهدايا التذكارية من البازارات الموجودة بها.

كما أشار إلى أن السائح في مدينة شرم الشيخ يمكنه الاستمتاع بالاسترخاء على شاطئ البحر الأحمر والإقامة بالفنادق الرائعة وزيارة محمية رأس محمد وممارسة رياضة الغوص للاستمتاع بالحياة البحرية المتنوعة بها.

وتطرق التقرير للحديث عن مدينة الغردقة والتي تعد إحدى الوجهات السياحية التي تتمتع بشهرة كبيرة في مصر، والتي يرغب السائحون في زيارتها للمشاركة في الرياضات المائية والتي من بينها التزلج على الماء والغوص، بالإضافة إلى الاستمتاع بالاسترخاء على الشاطئ.

وعن مدينة دهب أشار التقرير أنها تتميز بكونها نقطة انطلاق رائعة لرحلات اليوم الواحد  إلى جبل سيناء، وأضاف أنها تتمتع بمزيج رائع بين البحر والجبال والصحراء.
 

Forbes أفضل ثلاثة وجهات سياحية الاجازات مصر Highlights Telegraph The Times أهرامات الجيزة

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