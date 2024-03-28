30 طن متفجرات.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لحماس بطول 2.5 كم

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه دمر قسما كبيرا من نفق لحركة حماس، بطول 2.5 كيلومتر، والذي كان جزءا من شبكة تحت الأرض تربط بين شمال وجنوب غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري في مؤتمر صحفي إن أكثر من 30 طنا من المتفجرات استخدمت في عملية الهدم الليلية.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم هاجاري أن القائد الكبير في حماس رعد ثابت قُتل على يد قوات من وحدة الكوماندوز شايطت 13 التابعة للبحرية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة في وقت سابق اليوم.

وكان ثابت رئيسا للموارد البشرية والإمدادات في حركة حماس ويعتبر من بين أعلى 10 قادة عسكريين رفيعي المستوى في حماس، بحسب هاجاري.

وأضاف أن ثابت قُتل على يد قوات الكوماندوز البحرية وقوات أخرى أثناء محاولته الفرار مع عميلين آخرين إلى منطقة المستشفى، فيما يبدو أنه جزء من هجوم ضد القوات، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتواصل قوات الاحتلال حصار واقتحام مجمع الشفاء الطبي وهو أكبر منشأة صحية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.