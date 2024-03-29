هشام ماجد: كبريائي منعني من قبول عروض بفلوس كتير

كشف الفنان هشام ماجد عن موقف احمد الفيشاوي في بداية العمل الفني ومساعدته لهم قائلًا: "كبريائي منعني اقبل حاجات مش كويسة بفلوس كتيرة أو إني اسيب منتج عشان اروح لمنتج تاني فلوسه اكتر، والكبرياء شبه العند وانا برج الطور وساعات اعند عشان مرجعش في كلمتي، وكان زمان يخليني ماعتذرش، لكن دلوقتي كبرت وفهمت، اتأسفت لناس كتير زي مراتي وأمي، وكلمه اسف مش عيب بالعكس بتكبرك".



وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "الفيشاوي اكتر حد وقف معانا وقفة جدعنة كنا لسه مش معروفين وهو كان نجم اوي ساعتها ومازال نجم، وافق على كل حاجة مقابل انه يقف جنبنا، وشايله ده جدًا، وهو مش مظلوم فنيًا لانه بيعمل أفلام كتير ممكن يكون ناقصة يعمل مسلسلات".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.