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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختتام فعاليات أول بطولة مشتركة للفوت فولي

صدى البلد

 


اختتم الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، برئاسة أحمد البكري البطولة الرمضانية في لعبة الفوت فولي ضمن ألعاب الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، بالتعاون مع الإتحاد المصري للرياضة المدرسية


واقيمت البطولة في نادي الفتيات بالعجوزة، بمشاركة 1000 طالب وطالبة ومن طلاب المدارس الإعدادية والثانوية بنين وبنات.

وشهدت البطولة حضور، إيمان حسن نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، سامح عفيفي المدير الإداري المدرسية، كابتن تامر فكري المدير الفني للاتحاد.

وعبرت إيمان حسن، عن سعادتها  بتنظيم البطولة، وأكدت ، أن الاتحاد المصري للرياضه المدرسية هو نافذة يُطل منها كل أبنائنا على الأنشطة الرياضية المختلفة .

وأعربت نائب رئيس الاتحاد، عن امتنانها بتنظيم البطولة وخروجها بشكل منظم و التى تقام بالتعاون بين الاتحاد المصري للألعاب الترفيهيةو اتحاد الرياضه المدرسيه تحت رعايه رعايه وزارة الشباب والرياضة-الادارة المركزيه للتنميه الرياضيه.

وتُلعب رياضة «الفوت فولي» بنظام الكرة الطائرة الشاطئية ومشابهة لها، لكن اللعب فيها دون استخدام اليدين، ويمكن للاعب ضرب الكرة بالرأس أو الصدر أو القدم وعدم السماح للكرة بلمس الأرض.


وتتطلب هذه الرياضة توازنًا كبيرًا في اللعب حتى يتم التحكم في الكرة كما تتطلب القدرة على التحمل والتركيز، وردود الفعل السريعة أثناء اللعب، وتعد هذه الرياضة من الرياضات الشيقة التي يمكن لأي شخص أن يلعبها، وهي نجحت في جذب العديد من نجوم كرة القدم العالميين، خصوصاً في البرازيل التي تُعد مهد هذه اللعبة التي انطلقت من شواطئها عام 1965.

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