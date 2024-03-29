شخصيتي في سابق انذار استايل كل أم مصرية متدينة..نهال عنبر توضح دورها في مسلسل بدون

قالت الفنانة نهال عنبر، إن دوري في مسلسل بدون سابق إنذار يتمحور في الأم المصرية التي تكون أم أو حما وتكون أم بحنانها وطيبتها، مضيفة أن الأم المصرية تحب حفيدها جداً والأحداث القادمة مفاجأة قوية.



وأضافت « عنبر » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن دوري في مسلسل بدون سابق إنذار عبارة عن أم كانت مديرة مدرسة وخرجت معاش وسنها ليس صغير.



وأشارت الفنانة نهال عنبر، إلى أن أستايل الدور هو أستايل كل أم مصرية متدينة تقرأ القرآن باستمرار وتحب أولادها وتدعمهم، منوهة إلى أن هي أرملة ربت أولدها بدون أب لذلك الدور قوي وأتمنى ينال أعجاب المشاهد.



