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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفع بالسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع القليوبية.. صور

سقوط أمطار
سقوط أمطار

دفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع شركة المياه بالسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة وأسفل الكباري والأنفاق حتى لا تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين.

وشهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة علي بعض الأنحاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث زادت حدتها بمدن قها وقليوب وشبرا الخيمة، صاحبها انتشار البرق والرعد في سماء المحافظة.

وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ وسرعة التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكداً علي استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

كما وجه رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني علي مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

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القليوبية الحركة المرورية الكباري والانفاق أمطار متوسطة تجمعات مياه سقوط امطار

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